No Dia das Mulheres, Santander POA Jazz Festival terá cantoras e musicistas no comando 

Desta sexta-feira (7) até domingo (9), Porto Alegre recebe o Santander POA Jazz Festival. Com grandes nomes da música de Nova Orleans e do som instrumental latino-americano, o evento terá uma noite especial no sábado, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres.

Na ocasião, os shows serão comandados por convidadas, entre elas a cubana Yudith Rojas, que irá se apresentar ao lado da trompetista venezuelana Niccole Meza, em um duo imperdível.

Também estarão no palco as divas Vanessa Moreno, Mari Kerber e Dunia Elias.

A função será no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, a partir das 20h. Veja todos os detalhes abaixo.

Serviço

A primeira edição foi realizada em outubro de 2014. Zé Carlos de Andrade / Divulgação

Santander POA Jazz Festival - 9ª edição

Dias 7, 8 e 9 de março de 2025

Portas abrem sempre às 19h

Início dos shows: 20h

Centro de Eventos do Barra Shopping Sul (Av. Diário de Noticias, 300)

Resumo da programação

Pipi Piazzolla, baterista e neto de Astor Piazzolla, marcará presença no festival. Patricio Conde / Divulgação

Sexta (7)

Marcelo Corsetti

Aquarela Carioca

Amaro Freitas Trio

Sábado (8) - Dia Internacional da Mulher

Mari Kerber & Dúnia Elias

Vanessa Moreno & Salomão Soares

Yudith Rojas & Niccole Meza

Domingo (9)

Mathias 7 Cordas, Samuca do Acordeon & Bruno Silva

Daniel Maza, Hernán Jacinto & Pipi Piazzolla

Hamilton de Holanda Trio

Ingressos

Ingresso por dia

Inteira = R$ 110

Meia entrada = R$ 55

Passaporte presencial para todos os três dias: R$ 270 (meia entrada R$ 135)

Estacionamento

O Barra Shopping Sul possui estacionamento pago, com capacidade para 3,8 mil carros.

Bicicletários

Há bicicletários gratuitos localizados no estacionamento.

A programação em detalhes

Sexta-feira, dia 7 de março

Marcelo Corsetti. Gabriel Litwinczuk / Divulgação

Na primeira noite, o festival abre as portas com o show de Marcelo Corsetti e seu novo álbum (PHYRA). Figura histórica da música instrumental do Rio Grande do Sul, Corsetti tem 35 anos de carreira e 15 discos lançados.

No segundo show da noite, o público será brindado com a reunião inédita em Porto Alegre da Aquarela Carioca, que volta a tocar especialmente para o Santander Poa Jazz Festival.

Fundado em 1988, no Rio, o grupo é um dos mais importantes da cena jazz brasileira. Esteve atuante até 2020, reinventando Villa-Lobos, Led Zeppelin, Piazzolla, Caetano Veloso e temas folclóricos com inusitadas combinações de timbres.

O convite para o Santander Poa Jazz Festival levou a turma a retomar as apresentações em 2025, com Lui Coimbra (violoncelo e violão), Mário Sève (sax soprano, sax alto e flautim), Marcos Suzano (pandeiro e percussão), Paulo Muylaert (guitarra) e Paulo Brandão (baixo). Todos eles estarão juntos no show do Santander Poa Jazz Festival.

A terceira e última atração da primeira noite será Amaro Freiras, pianista conceituadíssimo, que vem tocando em turnês e festivais no Brasil, na Europa e na Ásia. Ele estará acompanhado de Sidiel Vieira (contrabaixo acústico) e Rodrigo "Digão" Braz (bateria). No roteiro, trará músicas que marcaram a sua discografia, desde o lançamento de “Sangue Negro” em 2016.

Sábado, dia 8 de março

Yudith Rojas. Pellegrino Music / Divulgação

No sábado (8), Dia Internacional da Mulher, o palco será comandado por elas.

O primeiro show da noite será o duo de pianistas Mari Kerber & Dúnia Elias, dois nomes importantes do Rio Grande do Sul, com trabalhos distintos. Dúnia transita desde o erudito e o tango até a MPB e a música instrumental brasileira. Mari (famosa pelo duelo de pianos no Encouraçado Butikin) é mais ligada ao jazz, ao blues e ao r&b. Juntas, elas prometem um grande show, com músicas autorais e arranjos especiais de músicas compostas por mulheres.

O segundo show da noite será de Vanessa Moreno & Salomão Soares. Ela é conhecida pela versatilidade vocal e por fazer uma fusão de MPB, jazz e música instrumental. Tem trajetória marcada por interpretações sofisticadas e parcerias com grandes músicos, como Gilson Peranzzetta e Fi Maróstica. Salomão já tocou com grandes nomes da música brasileira e integra o trio de Hamilton de Holanda, que se apresentará no domingo (9).

O último show de sábado será um encontro inédito de duas talentosas instrumentistas latino-americanas, a trombonista cubana Yudith Rojas e a jovem trompetista venezuelana Niccole Meza, com músicos brasileiros.

O show promoverá uma fusão entre os ritmos caribenhos e latino-americanos com a musicalidade brasileira, fortalecendo e valorizando a diversidade do jazz contemporâneo e as raízes culturais compartilhadas entre os países da América Latina.

Domingo, dia 9 de março

Hamilton de Holanda Trio. Marcos Portinari / Divulgação

Na terceira noite, três trios subirão ao palco.

O primeiro será formado por Mathias 7 Cordas, Samuca do Acordeon & Bruno Silva, transitando pelo choro e jazz.

O segundo show será conduzido pelo cantor e baixista uruguaio Daniel Maza, o pianista argentino Hernán Jacinto e o baterista Pipi Piazzolla, neto de Astor Piazzolla. Eles apresentarão o seu primeiro álbum em trio “Vivo en Bebop” (Los Años Luz Discos), gravado em março de 2024 no emblemático clube de música de Buenos Aires.

O Santander Poa Jazz Festival será encerrado com o show de Hamilton de Holanda, junto aos talentosos Salomão Soares e Thiago "Big" Rabello, que formam um trio musical inigualável. Multipremiado improvisador, compositor e bandolinista, Hamilton lidera o grupo com seu bandolim de 10 cordas, um instrumento que ele reinventou.

O repertório será uma celebração da diversidade, com composições autorais como “Saudade do Rio” e “Sol e Luz”, além de arranjos modernos de clássicos da música brasileira (Tom Jobim, Djavan, Chico Buarque).

Mais detalhes

O Santander POA Jazz Festival é uma realização de Ministério da Cultura (governo federal), Branco Produções e Grezz, com patrocínio master de Santander, patrocínios de Crown Embalagens e Tramonto e apoio de Barra Shopping Sul, Instituto Cervantes/governo de Espanha, Cerveja Veterana, Pattissier e Instituto Ling. O evento tem curadoria de Carlos Branco e realização de Branco Produções e Grezz.

Sobre o Festival

A primeira edição foi realizada em outubro de 2014. Em sua trajetória, reuniu alguns dos mais importantes músicos e grupos em atividade da cena instrumental, como John Surman, Ralph Towner, Rudresh Mahanthappa, Paquito D’Rivera, Mauricio Einhorn, Gilson Peranzzetta, Pau Brasil, Raiz de Pedra, Trio Corrente, Paulo Bellinati e Marco Pereira. Em 2017 e em 2019, foi reconhecido como o Melhor Festival de Música do Brasil, no Prêmio Profissionais da Música.