Champions League: Alisson brilha em vitória do Liverpool, e Raphinha é decisivo para o Barcelona

Alisson fez 10 defesas para ajudar o Liverpool. Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O duelo entre PSG e Liverpool, nesta quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Champions League, teve dois ditados famosos do futebol que podem ser aplicados. "Todo grande time começa por um grande goleiro" e "quem não faz, leva".

O primeiro diz respeito ao brasileiro Alisson, ex-Inter, que fez uma das maiores atuações do torneio. Foram nove defesas do goleiro, que foi vazado apenas no primeiro tempo, com gol de Kvaratskhelia, mas o georgiano estava impedido.

O segundo ditado diz respeito ao resultado final da partida. Mesmo sofrendo uma grande pressão do PSG, o Liverpool saiu com a vitória por 1 a 0, com gol marcado no final por Elliott. O meio-campista aproveitou um contra-ataque para dar vantagem ao Liverpool no duelo.

A volta será na terça-feira (11), em Anfield, e os ingleses poderão empatar que avançarão para as quartas de final. Para ter um final feliz, os franceses vão ter que vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o duelo à prorrogação.

Raphinha decide em Lisboa

Brasileiro marcou o gol da vitória do Barcelona. FILIPE AMORIM / AFP

No confronto entre Benfica e Barcelona, no Estádio da Luz, o Barça venceu por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos desde a primeira etapa. O jovem zagueiro Cubarsí foi expulso e mudou a estratégia da equipe espanhola.

Mesmo com um a menos, o Barcelona soube se defender, contou com boa atuação do goleiro Szczesny e o poder de decisão do brasileiro Raphinha. Ele aproveitou um erro da defesa dos portugueses e finalizou de fora da área. O resultado dá boa vantagem para o jogo de volta, em Barcelona.

Bayern goleia no clássico alemão

No outro clássico das oitavas de final, o Bayern de Munique fez valer o fator casa e goleou o Bayer Leverkusen por 3 a 0. Harry Kane marcou duas vezes para os bávaros, um de cabeça e outro de pênalti, além de Musiala, que fez o segundo.

O Leverkusen ainda perdeu Mukiele no segundo tempo, o que prejudicou qualquer chance de reação. Na volta, os atuais campeões da Alemanha vão precisar vencer por três gols de diferença para levar o confronto à prorrogação.

Inter de Milão encaminha vaga na Holanda

Mesmo atuando fora de casa, na Holanda, a Inter de Milão dominou o Feyenoord e venceu por 2 a 0. Thuram e Lautaro Martínez fizeram os gols da partida.

Os italianos levam uma boa vantagem para o duelo da volta, na próxima terça-feira (11), em Milão. A Inter pode até perder por um gol de diferença que consegue a vaga para as quartas de final.

Veja os resultados das oitavas de final da Champions League

Terça-feira (4)

Club Brugge 1 x 3 Aston Villa

PSV 1 x 7 Arsenal

Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid

Borussia Dortmund 1 x 1 Lille

Quarta-feira (5)

Feyenoord 0 x 2 Inter de Milão

Benfica 0 x 1 Barcelona

Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen

PSG 0 x 1 Liverpool