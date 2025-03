Seleção brasileira de futsal estreia com goleada na Copa Intercontinental

A primeira apresentação da seleção brasileira de futsal após a conquista do hexa no Uzbequistão, em outubro do ano passado, foi de empolgar. Na abertura da Copa Intercontinental, que está sendo disputada em São José dos Pinhais (PR), o Brasil goleou a Groenlândia por 13 a 0. A partida levou centenas de torcedores ao Ginásio Max Rosenmann nesta quarta-feira (5).