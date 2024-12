Orquestra Theatro São Pedro apresenta concerto gratuito nesta quinta-feira

Marcando o encerramento das programações da Fundação Theatro São Pedro e do Multipalco Eva Sopher neste ano, a Orquestra Theatro São Pedro realiza uma apresentação gratuita nesta quinta-feira (19), às 20h, na Praça Multipalco. A regência e a direção artística do concerto é do maestro Evandro Matté.

O evento, que será realizado a céu aberto, terá a participação da multipremiada soprano Ludmilla Bauerfeldt. Além disso, haverá um coro formado por diversas vozes , que será posicionado nas janelas laterais do prédio centenário do Theatro São Pedro, que estarão todas iluminadas.

A noite especial contará com importantes obras do repertório da música de concerto, árias de óperas, além de canções natalinas. A primeira parte do programa terá como destaque peças de Villa-Lobos, como as Bachianas Brasileiras e a Melodia Sentimental, além da Sinfonia n.º 1, de Mendelssohn, e a Sonata para Cordas, de Carlos Gomes.