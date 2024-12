Salve o Sul destina R$ 6,3 milhões em ações para famílias e profissionais do setor de eventos do Estado

Staff / @staff_images no instagram

De acordo com os organizadores, o evento já atendeu 11 entidades, beneficiando 6.630 famílias, mil crianças e adolescentes e 800 profissionais do setor de eventos, provendo assistência, recuperação e esperança para diversas comunidades afetadas pela enchente de maio.

Realizado nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo, o evento arrecadou R$ 8,2 milhões com a venda de ingressos . A iniciativa conquistou o engajamento de artistas, produtores, patrocinadores e voluntários que contribuíram para esse impacto positivo.

O Salve o Sul contou com um público de mais de 47 mil pessoas, que prestigiaram shows de grandes nomes da música, como Luísa Sonza, uma das idealizadoras do evento, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Gloria Groove e do grupo Amigos, formado por Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano.