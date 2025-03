Wander Wildner lança novo álbum "Diversões Iluminadas" e dá início a turnê pelo Brasil

Wander Wildner. Judith Wildner / Divulgação

Wander Wildner, um dos artistas mais conhecidos da cena rock gaúcha (do punkbrega e do que mais você quiser), se prepara para lançar um novo álbum: Diversões Iluminadas estará em todas as plataformas digitais no dia 3 de abril. Para marcar a novidade, o cantor e compositor prepara uma turnê pelo país, começando, claro, por Porto Alegre, no Teatro de Câmara Túlio Piva.

Produzido por Rust Machado, que acompanha Wander nos estúdios e nos palcos há 10 anos, o álbum apresenta 12 versões de clássicos atemporais, que surpreendem pela versatilidade.

A lista vai de Bob Marley (com Redemption Song em português) a Bob Dylan (Simple Twist of Fate, também na língua de Camões), passando por Caetano Veloso (Um Índio) e Secos & Molhados (Sangue Latino). Tem também Dê um Rolê, dos Novos Baianos, e Pra Viajar no Cosmos não Precisa Gasolina, de Nei Lisboa, entre outras escolhas.

É uma espécie de almanaque de músicas que formaram a identidade do artista gaúcho. Tem tudo para agradar fãs de longa data e conquistar novas gerações.

Junto do álbum, Wander lançará um livro de mesmo nome, onde ele conta como foi o processo de criação de cada uma das versões.

Show e turnê

No show de lançamento, no dia 3 de abril, às 21h, Wander subirá ao palco acompanhado por Rust na guitarra, Clauber Scholles no baixo, Rika Barcellos na bateria e Gabriel Guedes na guitarra.

No repertório, além das músicas do disco, haverá outras versões gravadas por Wander ao longo de sua extensa e movimentada carreira, entre elas, Um lugar do caralho, Amigo Punk, I believe in miracles e Candy, além dos clássicos de sua autoria, como Bebendo vinho, Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo e Rodando el mundo.

Serviço

Diversões Iluminadas é um lançamento YEAH/CDBABY e estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 3 de abril

O livro poderá ser adquirido nos shows da turnê ou pelo Whats (51) 99799.1900

Turnê

Confira as datas, horários e locais das apresentações de Diversões Iluminadas em abril:

1) 3 de abril, quinta-feira, às 21h - Porto Alegre

Teatro de Câmara Túlio Piva - Rua da República, 575 - Porto Alegre

Ingressos aqui.

2) 4 de abril, sexta-feira, às 22h - Viamão

Beerbox Cantegril - Av. Sen. Salgado Filho, 6614 - Viamão

Ingressos aqui.

3) 5 de abril, sábado, às 22h – Novo Hamburgo

O Lorde Bar - Av. Gal. Daltro Filho, 1090 - Novo Hamburgo

Ingressos aqui.

4) 6 de abril, domingo, às 21h - Canoas