Dois corpos são encontrados, e sobe para seis número de mortos em queda de ponte sobre o Rio Tocantins

Corpo de Bombeiros do Maranhão, Tocantins e Pará atuam juntamente à Marinha do Brasil nas buscas. Cynthia LIUTKUS-PIERCE / AFP

Dois corpos foram encontrados dentro de um caminhão submerso na água do Rio Tocantins nesta quarta-feira (25), primeiro dia de buscas com mergulhadores desde a queda parcial da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira no domingo (22).

Conforme informações do g1, os corpos encontrados são de Anisio Padilha Soares, de 43 anos, e Silvana dos Santos Rocha Soares, 53. Com a identificação das vítimas, o número de mortes confirmadas subiu para seis; outras 11 pessoas seguem desaparecidas.

Bombeiros dos Estados do Maranhão, Tocantins e Pará atuam juntamente à Marinha do Brasil nas buscas pelos desaparecidos. O resgate subaquático conta com 29 mergulhadores, que exploraram a região onde a ponte desabou, na ligação entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA).

Conforme o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, a operação é considerada difícil devido as características apresentadas pelo Rio Tocantins. Além da baixa visibilidade na água, a correnteza é forte e o local onde ocorreu o acidente tem cerca de 50 metros de profundidade.

Também há perigos aos mergulhadores, como destroços da ponte que ficaram submersos e a presença de ácido sulfúrico e de produtos agrícolas que eram transportados por caminhões e caíram na água. Carlos Brandão, governador do Maranhão, salientou que "não há risco de contaminação da água".

Para minimizar os riscos, a Marinha informou que está utilizando o SideScan Sonar, equipamento para mapear anotações de calor na água.

Vítimas identificadas

Lorrany Sidrone de Jesus, 11 anos

Kecio Francisco Santos Lopes, 42 anos

Andreia Maria de Souza, 45 anos

Lorena Ribeiro Rodrigues, 25 anos

Anisio Padilha Soares, 43 anos

Silvana dos Santos Rocha Soares, 53 anos

Desaparecidos

Anselmo (não foi divulgado o sobrenome nem idade)

Alessandra do Socorro Ribeiro (50 anos)

Salmon Alves Santos (65 anos)

Felipe Giuvannuci Ribeiro (10 anos)

Cássia de Sousa Tavares (34 anos)

Cecília Tavares Rodrigues (3 anos)

Marçon Gley Ferreira (não foi divulgada a idade)

Osmarina da Silva Carvalho (48 anos)

Gessimar Ferreira (38 anos)

Ailson Gomes Carneiro (57 anos)

Elisangela Santos das Chagas (50 anos)