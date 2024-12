Valencia pode deixar o Inter se interesse do Flamengo virar proposta

Valencia perdeu a titularidade do Inter em 2024 e pode servir como moeda de troca por outro atleta. Jefferson Botega / Agencia RBS

O começo do ano poderá ser sem Enner Valencia no Inter. Um dos clubes interessados é o Flamengo, que não tem mais Gabigol e que aguarda a recuperação de Pedro, que passou por cirurgia no joelho e só volta no segundo semestre.

O Inter não se manifesta, mas uma proposta seria muito bem-vinda. Valencia é reserva e Roger não vai abrir mão de um esquema de jogo que deu certo para "acomodar" o equatoriano no time.

Além disso, o alto salário pode "aliviar" a folha e abrir espaço para a contratação de um jogador para uma função mais carente na equipe. O Inter não estabelece valor para vender Valencia, mas vai analisar eventuais propostas.

Durante o Sala de Redação do dia 25 de dezembro, debatemos uma possível troca entre Inter e Flamengo. Vai Valencia, vem Ayrton Lucas, que perdeu espaço na lateral esquerda após a chegada de Alex Sandro. O Flamengo tem outros nomes lá que serviriam para o Inter.

O Atlético-MG e um clube dos Estados Unidos também estariam interessados no atacante. Os dirigentes colorados já avisaram que não irão "torrar" jogadores, mas todas as propostas serão analisadas. Não descartem a saída de Valencia na virada do ano.