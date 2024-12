Para se inscrever, estudantes precisam ter realizado a edição de 2024 do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). sidneydealmeida / stock.adobe.com

Foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC)nesta quinta-feira (26) o Edital 35/2024, que oficializa o cronograma e os critérios do processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições começam no dia 17 de janeiro e poderão ser feitas até o dia 21 do mesmo mês, gratuitamente, através da internet, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado dia 26 de janeiro, no mesmo portal.

Requisitos para inscrição

Poderão se inscrever para no processo seletivo do Sisu 2025 estudantes que tenham o ensino médio completo e que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, conforme a Portaria MEC 391/2002.

Estudantes que tenham zerado a redação do Enem, ou realizado a prova na condição de treineiro não poderão participar da seleção.

Vagas

Assim como em 2024, o Sisu 2025 terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para as vagas ofertadas pelas instituições participantes.

Com isso, os inscritos podem disputar as vagas ofertadas para o ano inteiro, participando da seleção uma única vez.

Serão ofertadas vagas para cursos com início previsto das aulas tanto no primeiro como no segundo semestres de 2025, de acordo com os termos de adesão assinados pelas instituições públicas de ensino superior que aderiram a essa edição da seleção unificada. O candidato não poderá escolher em qual semestre vai ingressar, porque isso dependerá de sua classificação no curso pretendido.

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular como por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Classificação

Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o seu desempenho no Enem 2024, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas.

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Todas as instituições de educação superior participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Lista de espera