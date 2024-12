Hospital Moinhos de Vento terá faculdade de Medicina

Instituição da Capital terá faculdade de Medicina. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sexta-feira (20) começa com uma boa notícia para o Rio Grande do Sul: o Hospital Moinhos de Vento ganhou autorização do Ministério da Educação (MEC) para abrir uma faculdade de Medicina.

Foi aberto um edital especial para hospitais, e mais duas instituições de alto nível receberam a mesma autorização: o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, de São Paulo.

A informação foi dada à coluna pelo ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, que trabalhou junto ao MEC em favor do pleito do Moinhos de Vento. Pimenta está exultante com a decisão da pasta da Educação.

— Acredito que foi uma ótima notícia de final de ano o Hospital Moinhos de Vento ter sido incluído nesta relação de somente três hospitais que serão contemplados com cursos de medicina de alto padrão. É um sonho antigo do Moinhos de Vento, e nós encontramos um caminho que possibilitou não só que o hospital fosse contemplado, como fosse contemplado com um curso diferenciado, que vai possibilitar que no Rio Grande do Sul a gente possa oferecer um espaço extremamente qualificado de formação de profissionais de alto nível — disse Pimenta.