Cherini anuncia entrada de Osmar Terra e Maurício Marcon no PL

Terra, Cherini e Marcon no plenário da Câmara. Giovani Cherini / Arquivo Pessoal

É um dos clichês do jornalismo dizer que "uma foto vale mais do que mil palavras". Uma foto do presidente do PL, Giovani Cherini, com os deputados Osmar Terra (MDB) e Maurício Marcon (Podemos) é o sinal de que os três estarão juntos em 2026.

Cherini confirmou à coluna que Terra e Marcon entrarão no PL em março de 2026, na janela em que parlamentares podem trocar de partido sem risco de perder o mandato.

Na prática, Terra e Marcon já estão mais próximos do PL do que de seus partidos de origem. No discurso, nos votos e na proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No MDB, a saída de Terra é considerada "favas contadas" há muito tempo. O deputado vem se distanciando do MDB desde a pandemia, quando se alinhou à corrente negacionista em relação à covid-19.

Na eleição de 2022, ele apoiou Onyx Lorenzoni (PL), apesar de Gabriel Souza (MDB) ser candidato a vice-governador. Derrotado naquele ano, Terra tornou-se combatente do governo de Eduardo Leite, do qual o MDB participa com centenas de cargos.

Recentemente, desqualificou Gabriel, candidato de Leite à sucessão, dizendo que ele não tem condições de ser o nome do MDB na eleição.

Marcon também já está com os dois pés do PL. Seu candidato a prefeito de Caxias, Maurício Scalco, concorreu pelo PL.