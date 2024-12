Centro da Juventude muda a vida de adolescentes na Lomba do Pinheiro

Jovens celebram formatura em cursos de formação profissional. Gleison Ló / Ascom SJCDH

Um dia depois da inauguração do novo prédio do Centro da Juventude no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA) São Francisco de Assis, da Lomba do Pinheiro, cerca de 350 jovens celebraram a formatura em diferentes cursos oferecidos no espaço do qual o frei Luciano Bruxel pode ser considerado o guardião. O frei, que fez aniversário nesta quarta-feira (18), definiu como um presente para a comunidade a conclusão do centro, depois de tantos anos de espera.

O prédio começou a ser construído em 2016, logo depois de o governador José Ivo Sartori e o frei Luciano assinarem o convênio para a criação de um Centro da Juventude dentro do CPCA. No final do governo Sartori, a obra estava 90% concluída. Ficou parada até 2022 e só agora ganhou os retoques finais e foi entregue à comunidade na terça-feira (17), em ato com a presença de cinco secretários de Estado. Foram investidos R$ 6,9 milhões, provenientes do contrato de empréstimo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

— Nós não temos dúvida de que a melhor forma de combater a violência e enfrentar o mundo do crime é gerando oportunidades para a nossa juventude. Com a nova estrutura, teremos um salto muito grande de qualidade — disse Frei Luciano à coluna.

Leia Mais Ministério Público lança campanha para proteger crianças e adolescentes da violência