Sem falar de futura filiação, Manuela D'Ávila almoça com Paulo Pimenta e defende união da esquerda para 2026

Pimenta e Manuela se encontraram nesta sexta-feira (28). Divulgação / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de receber convite para filiar-se ao PSOL, Manuela D'Ávila passou a semana rodeada de petistas. Nesta sexta-feira (28), almoçou com o deputado Paulo Pimenta no seu escritório, onde conversaram por cerca de duas horas sobre o cenário da política no Brasil e no Estado. Pimenta garante que o futuro político de Manuela não foi tema do encontro:

— Não falamos, tudo tem que ser feito de forma tranquila, respeitando o tempo de cada um. Eu gostaria muito de ter a Manuela no PT, mas ela tem um processo no tempo dela. Primeiro momento é de dialogar com todo mundo. Temos que construir uma unidade.

O assunto principal foi a necessidade que ambos observam em criar um "marco amplo", nas palavras de Pimenta, de alianças e apoios entre partidos alinhados com a esquerda. O objetivo é encontrar convergências entre PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB e outras legendas do campo ideológico para construção de um grande palanque para Lula em 2026, o que deve ocasionar reflexos na disputa do Rio Grande do Sul.

— Eu e Pimenta temos uma avaliação comum sobre a necessidade de garantirmos a unidade da esquerda nas eleições de 2026. Mais do que isso, achamos que é preciso que todas as forças políticas e sociais que apoiam o presidente Lula mantenham conversas e empenhem seus esforços para que o palanque seja comum também aqui no RS — afirmou Manuela.

Manuela deixou o PCdoB em novembro de 2024, depois das eleições municipais, alegando ser uma mulher sem partido por "falta de opção". Na semana passada, teve reunião com a direção estadual do PSOL, de quem recebeu convite oficial para ingressar na legenda. Segundo interlocutores da ex-deputada, ela não tem pressa em tomar uma decisão, mas isso deve ocorrer até o final do ano.

Na segunda-feira (24), Manuela reuniu-se com o ex-governador Tarso Genro e o ex-deputado Henrique Fontana, com quem também conversou sobre a conjuntura atual e a necessidade da construção de uma "unidade do campo democrático". Uma eventual candidatura de Manuela não foi discutida no encontro.

Henrique Fontana, Manuela D'Ávila e Tarso Genro em reunião na segunda-feira (24). Divulgação / Divulgação

Nos bastidores corre a informação de que a executiva estadual do PT prepara um convite formal para Manuela, informação refutada pela presidente do partido em Porto Alegre, deputada Laura Sito.