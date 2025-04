Com flores, petistas e ativistas fazem ato contra ditadura e anistia em monumento de Porto Alegre

Cerca de 40 ativistas e militantes do PT se reuniram no início da tarde de segunda-feira (31) para um ato em frente ao monumento aos mortos e desaparecidos na ditadura. O encontro ocorreu na data que marca os 61 anos do início do regime militar no Brasil para chamar atenção ao estado de abandono da obra em aço naval, instalada no bairro Praia de Belas em Porto Alegre.