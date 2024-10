Anúncio de Manuela de saída do PCdoB carrega ideia de novo movimento à esquerda do PT

A declaração da ex-deputada federal Manuela D’Ávila de que está “sem partido” causou estampido no PCdoB, sua única legenda em mais de 25 anos de militância, e nas demais siglas do campo político. Em debate sobre o futuro da esquerda promovido pelo Instituto Conhecimento Liberta (ICL), na noite de quarta-feira (16), ela esteve ao lado de uma maioria de críticos ao establishment do PT e ao governo Lula 3. Manuela, uma das principais lideranças da esquerda nacional surgida após o ano 2000, fez contraponto no debate ao deputado federal Lindbergh Farias (PT), que atuou na defesa do governo Lula.