Prestes a se unir ao Podemos e ao Solidariedade, PSDB abre espaço para Leite como candidato

Quem assistiu ao programa do PSDB na TV percebeu que Eduardo Leite falou como pré-candidato à Presidência da República. Por coincidência, o programa foi ao ar um dia depois de o presidente da Cotrijal, Nei Mânica, fazer elogios ao governador, na abertura da Expodireto, e dizer que ele poderá voltar à feira como presidente da República . No domingo, o governador já havia recebido o Troféu Reconstrução, das mãos de Manica.

Leite quer ser candidato a presidente , mas sabe que esse projeto depende de uma costura nacional, que passa pela reorganização partidária, e de um apoio de setores representativos do Rio Grande do Sul. Convém lembrar que a candidatura à reeleição, antes descartada por ele, nasceu de uma mobilização de líderes empresariais , que organizaram um jantar para formalizar o apelo.

Agora, aqui e ali, ouvem-se vozes em favor de uma candidatura a presidente com o argumento de que, pela primeira vez desde Getulio Vargas, o Rio Grande do Sul tem um candidato com potencial de disputar a Presidência, já que o cenário está bastante aberto com a queda de popularidade do presidente Lula, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e a divisão da direita. Leite teria, na opinião dos defensores de sua candidatura, o apelo de ser um nome capaz de quebrar a polarização e de se apresentar como herdeiro dos governos de Fernando Henrique Cardoso.