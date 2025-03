MDB ouve líderes históricos para discutir estratégia na eleição de 2026

Líderes históricos do MDB almoçaram juntos nesta quarta-feira, a convite do presidente estadual, Vilmar Zanchin, para discutir a estratégia do partido para 2025, pensando na eleição de 2026 .

— O MDB completará 59 anos de fundação no dia 24 de março. Essas personalidades ajudaram a construir a nossa história e são patrimônio do partido. Contar com o auxílio deles no dia a dia amadurece a atuação do MDB e a sua conexão com as pessoas — disse Zanchin sobre o encontro.