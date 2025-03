Manuela D'Ávila recebe convite formal para se filiar ao PSOL

Convite foi formalizado em encontro com a presença de partidários do PSOL.

Um dos maiores fenômenos eleitorais do Rio Grande do Sul, a ex-deputada Manuela D'Ávila recebeu nesta quinta-feira o convite formal dos dirigentes do PSOL para se filiar ao partido.

Manuela construiu sua carreira no PCdoB, partido pelo qual se elegeu vereadora em Porto Alegre, deputada federal e deputada estadual, mas se desfiliou no ano passado.

Desde o nascimento da filha Laura, Manuela tem procurado conciliar as atividades políticas com a maternidade. Depois de chegar duas vezes ao segundo turno nas eleições municipais, não quis disputar a de 2024, até para preservar a filha dos ataques nas redes sociais. Nos últimos anos criou o instituto "E se fosse você?", escreveu livros, deu palestras e trabalhou em campanhas eleitorais.

O convite foi formalizado em encontro com a presença das deputadas Fernanda Melchionna e Luciana Genro, do vereador Roberto Robaina, presidente municipal do PSOL, e da presidente estadual do partido, Gabrielle Tolotti.