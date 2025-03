Sandro Caron receberá condecoração na Assembleia Legislativa

O chefe da Casa Civil Artur Lemos não será o único integrante do governo estadual a receber a Medalha da 56ª Legislatura na Assembleia Legislativa. O secretário de Segurança, Sandro Caron, receberá a mesma comenda, em solenidade marcada para as 13h de segunda-feira (24) no Salão Júlio de Castilhos.

A proposta é do deputado Gustavo Victorino (Republicanos), que justifica a entrega da honraria pela "relevante atuação e liderança nas forças de segurança do país".

No cargo desde o início do segundo governo Leite, Caron já foi secretário de Segurança do Ceará. No RS, o seu trabalho tem destaque pela forte queda nos principais índices de criminalidade.