Secretaria da Fazenda completa 135 anos com uma das faces restaurada

Funcionários celebraram o aniversário com flores e balões.



Quem olha a Secretaria Estadual da Fazenda pela Rua Siqueira Campos vê um prédio histórico com a fachada recém-pintada. Nas outras paredes, ainda estão as marcas da enchente de maio de 2024. Nesta sexta-feira (21), dia em que a Secretaria da Fazenda completou 135 anos, os servidores levaram flores para decorar a escadaria e celebrar a resiliência. O edifício foi um dos primeiros a alagar quando o Guaíba rompeu os portões do Muro da Mauá e invadiu o Centro Histórico.