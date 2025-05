Eduardo Leite e o "fator Tarcísio" para 2026

Leite assinou ficha no PSD na sexta-feira.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Eduardo Leite se filiou ao PSD sem a garantia de concorrer a presidente e ciente de que Gilberto Kassab promete apoio a Tarcísio de Freitas , mas vê com ceticismo a candidatura presidencial do governador de São Paulo.

No cálculo de Leite, Bolsonaro repetirá o que Lula fez em 2018 : mesmo inelegível, levará a candidatura até o fim, registrará a chapa e aguardará o indeferimento no Tribunal Superior Eleitoral para só então indicar apoio a alguém.

Isso obrigaria Tarcísio a renunciar a seis meses da eleição, deixando em stand-by seu próprio futuro e a sucessão no maior Estado do país.

Nova cicatriz

O fracasso na negociação para repassar parte da gestão da saúde de Porto Alegre para o governo do Estado causou mais uma fissura na tormentosa relação política do prefeito Sebastião Melo com o governador Eduardo Leite.