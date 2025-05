Deputado gaúcho participará de viagem à Rússia em junho

Classmann acompanhará comitiva da prefeitura de Campina das Missões. Lucas Kloss / Assembleia Legislativa/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O deputado estadual Aloísio Classmann (União Brasil) está preparando uma viagem à Rússia para o mês que vem. Classmann enviou ofício à Mesa Diretora da Assembleia comunicando o afastamento entre os dias 10 e 26 de junho.

O deputado integrará uma comitiva do município de Campina das Missões, berço da colonização russa no RS, que terá compromissos em Irkutsk, na Sibéria, e em Voskresensky, no oeste do país.

Além de passagens aéreas pela cota do gabinete, Classmann utilizará 16 diárias internacionais – as 10 anuais a que têm direito pelo gabinete e outras seis descontadas da liderança do União Brasil no Legislativo. No total, a conta será de cerca de R$ 40 mil.

Turno estendido

O prefeito Rodrigo Decimo (PSDB), começa a tirar do papel nesta segunda-feira (12) uma de suas promessas de campanha em Santa Maria: o turno estendido para as escolas municipais.

O projeto terá início na escola Circe da Rocha, onde 70 alunos serão atendidos 10 horas por dia.

Permanência

Presidente do PSDB em Porto Alegre, Moisés Barboza afirma que ele e os outros dois vereadores tucanos (Gilson Padeiro e Marcelo Bernardi) ficam no partido, mesmo com a filiação do governador Eduardo Leite ao PSD.

Seminário

O Ministério Público do RS sedia nesta segunda-feira (12) um seminário sobre o combate à pedofilia e ao abuso infantojuvenil, promovido pela frente parlamentar criada pela deputada Adriana Lara (PL).

Autógrafos

O presidente da Ajuris, Cristiano Vilhalba Flores, lança nesta segunda-feira o livro O Juiz Brasileiro e a Coerência entre as Ordens Internacionais. A sessão de autógrafos será às 19h, na Livraria Santos do Pontal Shopping.