De todas as criações de Deus, nenhuma é mais perfeita ou mais complexa do que o corpo humano .

Penso que essa é a metáfora da criação e que me incomoda pelas contradições, mas aqui não quero discutir religiões. Quero falar da vida que pulsa para dizer que Deus se materializa no mistério da maternidade.

Só uma força superior poderia ter inventado o sistema reprodutivo em todas as etapas, com uma casa para abrigar os filhotes até que estejam prontos para enfrentar a vida do lado de fora. Só Deus poderia ter criado a amamentação, para que os bebês possam se alimentar do corpo da mãe até que tenham condições de ingerir outros alimentos.