Papa Francisco terá alta no domingo, confirmam médicos do Vaticano

Papa está internado com problemas respiratórios. Andreas SOLARO / AFP

O papa Francisco receberá alta hospitalar neste domingo (23), confirmaram os médicos do Vaticano em coletiva de imprensa neste sábado (22). O religioso de 88 anos está internado há cerca de cinco semanas, tratando de problemas respiratórios agravados por uma pneumonia nos dois pulmões.

De acordo com os porta-vozes, o Pontífice será levado para Santa Marta, um palácio localizado ao lado da Basílica de São Pedro, onde ficará em repouso por dois meses. Segundo a Santa Sé, o Papa está curado da pneumonia.

— Quando achamos que era o momento certo para ele não ficar mais tempo no hospital do que o necessário, o Santo Padre aceitou. As melhoras são visíveis — disse um dos médicos.

No período em que ficou internado, Francisco passou por dois episódios considerados críticos, correndo risco de vida, informou o Vaticano.

Horas antes do anúncio, o Vaticano havia informado que, no domingo, o Papa acenaria e daria bênçãos da janela do Hospital Gemelli, em Roma. A saudação está mantida. Logo depois, Francisco vai deixar o centro médico.

— É uma maneira de ele se despedir do hospital.

Francisco não conduz a oração do Angelus desde 9 de fevereiro. Desde então, faltou à cerimônia por cinco semanas consecutivas, algo sem precedentes desde sua eleição em março de 2013.

— Ele ficou muito contente. Há três ou quatro dias, ele estava perguntando: "Quando eu volto para casa?" — relataram os médicos.

"Reaprender a falar"

O papa Francisco deverá "reaprender a falar", informou o cardeal Victor Manuel Fernández, chefe do escritório doutrinal do Vaticano, à imprensa europeia. A declaração foi feita na última sexta-feira (21), durante a apresentação de um livro de poesias, assinado pelo Pontífice.

De acordo com Fernández, Francisco encontra-se bem fisicamente. Contudo, a capacidade de fala do líder da Igreja Católica teria sido prejudicada pelo uso prolongado da terapia de oxigênio de alto fluxo.

— O papa está muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo resseca tudo. Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral está como antes — declarou.

O cardeal ainda descartou as especulações de que o papa se aposentaria logo após deixar o hospital.

Ao longo das últimas semanas, o Vaticano divulgou apenas uma breve gravação de um depoimento, no dia 6 de março, em que o pontífice aparece falando com uma voz rouca e de baixa compreensão.

Cinco semanas de internação

Francisco foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, em decorrência de uma bronquite. Três dias depois, o Pontífice foi diagnosticado com um quadro de infecção polimicrobiana nas vias respiratórias.

No dia 22 de fevereiro, o Papa entrou em quadro "crítico". Francisco teve uma "crise respiratória asmática" e que o Papa precisou passar por transfusão de sangue.

— Agradeço de todo o coração as orações que vocês fazem pela minha saúde desde a praça, eu os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado — disse o Papa, com voz cansada e ofegante.

Já no dia 10 de março, os médicos decidiram retirar o prognóstico reservado em razão da melhora do religioso.

O Vaticano divulgou, no dia 16 de março, a primeira imagem do papa Francisco desde hospitalização. Na foto, o Pontífice, que reconheceu estar passando por "um momento de provação", aparece parcialmente de lado enquanto participa de uma missa.

"O papa Francisco concelebrou a santa missa na capela do apartamento do décimo andar do hospital Policlínico Gemelli", informou a Santa Sé na ocasião.

Dias antes da confirmação da alta, Francisco conseguiu passar noites sem utilizar máscara de oxigênio.

Primeira imagem do Papa divulgada durante período de internação. HANDOUT / VATICAN MEDIA