"Peço que rezem por mim", escreve papa Francisco em mensagem divulgada aos fiéis

Esta é a segunda semana consecutiva que o líder da Igreja Católica não pôde conduzir a tradicional benção dominical, conhecida como oração do Angelus, por conta da hospitalização causada por uma pneumonia bilateral . Ele encontra-se internado no Hospital Gemelli, na capital italiana, desde o dia 14 de fevereiro.

"De minha parte, continuo confiante à internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia! Agradeço de coração aos médicos e ao profissionais de saúde deste Hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes", declarou o pontífice na mensagem compartilhada ao público por meio da assessoria de imprensa do Vaticano.