Cineasta palestino diz que foi agredido por colonos israelenses por ter vencido Oscar

O cineasta palestino Hamdan Ballal, codiretor do documentário vencedor do Oscar "Sem Chão", afirmou nesta quarta-feira (26) que sofreu uma "agressão brutal" por parte de colonos israelenses pelo prêmio que recebeu.

Ballal é um dos realizadores do documentário "Sem Chão" ("No Other Land"), premiado com um Oscar no início de março e que trata da colonização israelense na Cisjordânia vista por aqueles que a sofrem.