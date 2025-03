Conversas Cruzadas: como explorar Porto Alegre além do óbvio?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr., direto do Instituto Ling, recebe o arquiteto e urbanista, Anthony Ling, a curadora de arte e arquitetura, ⁠Paula Bohrer, e o músico e diretor de vídeos, Caio Amon, para conversar sobre como explorar Porto Alegre além do óbvio.