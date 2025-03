Morre a jornalista Nazaré de Almeida, aos 74 anos

Um dos locais em que por mais tempo Nazaré trabalhou foi na Central do Interior da empresa jornalística Caldas Junior. Depois rumou para assessorias de imprensa, sobretudo em governos do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda que apoiava desde a fundação. Foi sindicalista ativa, sendo diretora do Sindicato dos Jornalistas do RS (Sindijors) em várias gestões.