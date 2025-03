Acordo de cessar-fogo na Ucrânia é 'preliminar' e EUA avaliam condições da Rússia, diz Rubio

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ressaltou que o acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia ainda é "preliminar". Durante coletiva de imprensa, Rubio também pontuou que os EUA ainda devem avaliar as condições impostas pela Rússia para a manutenção do acordo.

"O que temos aqui é um acordo preliminar sobre um cessar-fogo no Mar Negro. Temos uma definição mais detalhada sobre o que envolve o cessar-fogo energético e o princípio do cessar-fogo no Mar Negro", pontuou o secretário.