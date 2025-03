Quem saiu do "BBB 25" hoje? Aline é eliminada com 51,73% dos votos

A policial militar deixou o reality show nesta terça. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Aline está fora do Big Brother Brasil 25. No paredão desta terça-feira (25), a sister recebeu 51,73% dos votos.

A policial militar, natural de Salvador, na Bahia, entrou no programa no grupo pipoca ao lado do amigo Vinicius e enfrentou na berlinda Diego Hypolito e Maike, que receberam 0,93% e 47,34% dos votos, respectivamente.

Quem é Aline?

Natural de Salvador, na Bahia, ela se define como uma mulher forte e guerreira. Formada em Direito, considera uma grande conquista trabalhar na Polícia Militar da Bahia, função que desempenha com muito orgulho.

Além disso, atua como influenciadora digital, produzindo conteúdos voltados ao empoderamento feminino.

Aline se envolveu com os já eliminados Diogo e Thamiris durante a passagem pela casa. A relação com o ator teve vários momentos conturbados.

No final, suas maiores rivais eram as amigas Renata e Eva, do grupo oposto. A líder da semana, Renata, foi quem colocou Aline direto no paredão, sem direito a prova bate-volta.

Como foi a formação do paredão?

Tudo começou com Joselma, que arrematou o poder curinga na sexta-feira (21). O poder marreta lhe deu o direito de tirar uma das duas pessoas emparedadas por Vinícius, após a ligação do Big Fone, no sábado. Ele indicou Eva e Maike. Delma salvou Eva da berlinda.

— Vou salvar a Eva, porque meu coração ainda tem um sentimento muito especial por ela — disse Delma.

No sábado (22), João Gabriel venceu a prova do anjo. Neste domingo, ele escolheu imunizar seu irmão João Pedro.

Vencedora da prova do líder, Renata colocou seis nomes na mira do líder na sexta-feira (21): Aline, Joselma, Vinícius, Vitória Strada, Daniele Hypolito e Diego Hypolito.

A líder escolheu colocar Aline no paredão:

— Não é surpresa, a pessoa que tenho mais conflito aqui na casa é a Aline — disse.

Em seguida, brothers e sisters votaram no confessionário do BBB 25. Os dois mais votados estariam no paredão.

Com sete votos, Vilma foi a mais votada pela casa. Em segundo, Diego Hypolito, com cinco votos.

Após todos irem ao confessionário, Eva foi a mais votada pela casa. Desta vez, o segundo participante mais votado também iria ao paredão. Assim, Daniele Hypolito e Joselma ficaram empatadas, com três votos cada, e o líder Guilherme optou pela ginasta.

Prova bate-volta

Diego Hypolito, Maike e Vilma disputaram a prova. A prova bate-volta teve três fases e exigiu sorte. Maike passou primeiro para a segunda fase, Vilma em seguida.