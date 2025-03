Quem saiu do "BBB 25" hoje? Thamiris é eliminada com 61,73% dos votos

Thamiris está fora do Big Brother Brasil 25 . No paredão desta terça-feira (11), a sister recebeu 61,73% dos votos.

Quem saiu do BBB 25 hoje?

A carioca Thamiris de 33 anos, do grupo pipoca, foi eliminada nesta terça. Ela entrou na casa mais vigiada do Brasil com a irmã, Camilla.

A sister protagonizou uma das tretas desta edição, junto com a irmã e Vitória Strada . A postura das irmãs com a atriz pode ter influenciado a saída da dupla.

Como foi a formação do paredão?

— Além de um fora, rolou uma discussão, com palavras que, para mim, foram desnecessárias — disse Thamiris, relembrando o desentendimento que as duas tiveram por causa do castigo do monstro.