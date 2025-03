Atlético de Madrid cede empate ao Espanyol, amplia jejum e perde o fôlego na briga pela taça

Azpilicueta comemora seu gol. MANAURE QUINTERO / AFP

O Atlético de Madrid ficou no empate por 1 a 1 para o Espanyol, neste sábado (29), no estádio RCDE, em Cornellà-El Prat, nas cercanias de Barcelona, e ampliou para três jogos seu jejum no Campeonato Espanhol. Os visitantes, que vinham de derrota para Getafe e Barcelona na competição, não tiveram boa atuação e perdem o fôlego na corrida pelo título nacional.

O resultado deixou a equipe do técnico Diego Simeone com 57 pontos, na terceira posição da competição, atrás do líder Barcelona e do arquirrival Real Madrid, que podem ampliar a vantagem ainda nesta 29ª rodada. Os donos da casa, por sua vez, foram a 29 pontos, mas continuam ameaçados pelo rebaixamento.

Com os argentinos Rodrigo de Paul e Julián Álvarez no banco, poupados após a goleada sobre o Brasil na Data Fifa, o Atlético de Madrid aproveitou a superioridade técnica para controlar a partida desde os minutos iniciais. Em menos de 10 minutos, Llorente, Sorloth e Azpilicueta criaram chances para os visitantes, sem sucesso.

Aos poucos, o Espanyol equilibrou as ações e também começou a levar perigo, especialmente com Cabrera, Romero e Roberto Fernández. Justamente quando o time da casa pressionava em busca do gol, o Atlético de Madrid inaugurou o placar. Aos 38 minutos, Azpilicueta arriscou de longe e acertou o ângulo do goleiro García.

O Atlético voltou para a etapa final mais ofensivo, dominando as ações, mantendo o desempenho agressivo da reta final da primeira etapa, enquanto o Espanyol tentava segurar a pressão. Barrios e Sorloth tiveram chances de ampliar a vantagem dos visitantes, mas faltou pontaria nas finalizações.

Assim como no primeiro tempo, o conjunto da capital espanhola diminuiu o ritmo e o Espanyol aproveitou para se lançar ao ataque, especialmente se valendo das bolas paradas. Foi dessa forma que Expósito quase igualou após cobrança de escanteio, aos 22 minutos, e Puado empatou quatro minutos depois, em pênalti cobrado no ângulo esquerdo de Oblak.

Mesmo com as entradas de De Paul e Álvarez promovidas por Simeonte, o Atlético de Madrid pecava na falta de criatividade e tinha dificuldades para chegar à meta do Espanyol. As duas equipes se revezaram no ataque em busca do tento salvador e Griezmann teve um cabeceio defendido no último minuto, mas o gol não saiu.