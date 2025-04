Champions League: o que pode definir o duelo entre Bayern de Munique e Inter de Milão 

Em 2010, Bayern de Munique e Inter de Milão definiram o título da Champions League. Na ocasião, os italianos venceram por 2 a 0 no Santiago Benabéu. E 15 anos depois as equipes voltam a se enfrentar na competição, desta vez nas quartas de final. Com isso, os alemães terão uma oportunidade de revanche para avançar até a semifinal.