Grêmio aposta em sequência de time para a estreia na Copa Sul-Americana

Braithwaite voltou a treinar com os companheiros no CT Luiz Carvalho após lesão muscular sofrida contra o Athletic. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio aposta na repetição do time para iniciar a Copa Sul-Americana. Uma das ideias de Gustavo Quinteros para recuperar o bom futebol da equipe, a repetição da escalação é arma gremista para a partida desta quarta-feira, às 21h30min, contra o Sportivo Luqueño. Válida pela primeira rodada do Grupo D, o jogo acontecerá no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Gustavo Quinteros teve boas notícias em relação aos jogadores disponíveis para a partida desta quarta-feira contra o Sportivo Luqueño. Após relatar um desconforto durante a partida contra o Atlético-MG, Lucas Esteves voltou a treinar com os companheiros. O problema foi avaliado apenas como cãibras.

E por isso, o lateral-esquerdo segue como titular no sistema defensivo. A dúvida da comissão técnica para o jogo no Paraguai é o outro lado. Igor Serrote, de desempenho irregular na estreia do Brasileirão, pode perder lugar na equipe para João Lucas.

No meio-campo, o posicionamento de Villasanti é o mistério. Após jogar mais adiantado no Gre-Nal e iniciar a partida contra o Atlético-MG desta mesma forma, o paraguaio foi recuado para ficar ao lado de Camilo na proteção do sistema defensivo. Desta forma, Edenilson jogaria mais adiantado. Cristian Oliveira e Amuzu serão os pontos, com Arezo como candidato a seguir como titular.

Braithwaite treinou com os companheiros desde segunda-feira, mas existe uma ideia de evitar que o centroavante esteja em campo antes de estar plenamente recuperado e com a forma física ideal. O Grêmio conta que o dinamarquês é peça fundamental e será importante contar com ele nas melhores condições possíveis para a maratona de jogos que virá pela frente até o mês de junho.

Punido com dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Fluminense pela Libertadores do ano passado, Rodrigo Ely será desfalque. Cuéllar, ainda com dores musculares, também não viajou com o restante da delegação gremista para a estreia na Sul-Americana.

O adversário

No caso do Sportivo Luqueño, o técnico Gustavo Morínigo também tem problemas para escalar sua equipe. O centroavante Federico Santander, principal investimento do clube para a temporada de 2025, sofreu uma lesão muscular no dia 16 de março. E desde então, não entrou mais em campo.

A grande aposta da equipe paraguaia para tentar surpreender o Grêmio é o atacante Elvio Vera. Em nove jogos na temporada, o jogador marcou três gols.

