Crystal Palace elimina Fulham e é o primeiro semifinalista da Copa da Inglaterra

Neste dérbi londrino, os 'Eagles' foram amplamente superiores e chegaram à vitória com os gols de Eberechi Eze aos 34 e Ismaila Sarr aos 38 minutos do primeiro tempo e Eddie Nketiah aos 29 da etapa final.

O francês inclusive começou como titular, com uma proteção do lado esquerdo da cabeça, e ficou em campo até o início do segundo tempo, quando foi substituído por Nketiah, autor do terceiro gol do Palace.