Quem é Vilma, estudante de nutrição confirmada no "BBB 25" 

Aline foi confirmada no reality como dupla do filho Diogo Almeida.

Natural de Sergipe e moradora do Rio de Janeiro, Vilma , 68 anos, foi confirmada como camarote no Big Brother Brasil 25. Ela fará dupla com o filho, o ator Diogo Almeida, de 40 anos. Veja o perfil dele .

Ela até chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano. No entanto, percebeu que não poderia ter entrado no jogo com outra pessoa que não fosse o filho Diogo.