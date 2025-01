Emilly Araújo, campeã do "BBB 17", relembrou sua trajetória no confinamento, que ficou marcada pela relação com Marcos Harter. TV Globo / Reprodução

No segundo episódio de BBB: O Documentário, exibido na quarta-feira (8) na TV Globo, a vencedora do BBB 17, Emilly Araújo, falou sobre a relação abusiva que viveu dentro da casa com o médico Marcos Harter.

— No dia da expulsão dele, a gente estava conversando, e mais uma vez eu faria as pazes com ele. Chamaram no confessionário e não voltou mais — relembrou a gaúcha em seu depoimento.

Naquela edição, o participante foi expulso após a Delegacia da Mulher identificar "indícios de agressão" contra a participante. O médico apresentava posturas agressivas contra Emilly, como prensá-la contra a parede e criticá-la pelas atitudes no jogo.

Durante sua fala, a modelo afirmou que entrou no programa em uma situação de vulnerabilidade emocional. Ela havia perdido a mãe apenas 15 dias antes do confinamento.

— Ele, um homem mais velho, percebeu que eu não tinha ninguém para conversar. Parecia a única pessoa que se importava comigo. Entrei numa confusão mental insana — relatou.

Na época do programa, Emilly tinha 21 anos e Marcos, 38. Ela revelou que não denunciou o médico, pois acreditava que, se fizesse isso, precisaria encontrá-lo novamente. Para ela, se abrir publicamente sobre essa experiência foi uma decisão difícil:

— Nunca aceitei falar sobre isso, porque ainda tenho medo. Eu fui muito atacada.

Marcos Harter ironiza depoimento

Nesta sexta-feira (9), Marcos Harter se pronunciou sobre o caso nas redes sociais e ironizou a situação. Em um storie publicado no Instagram, ele escreveu: "Se você chegasse na reta final do BBB e tivesse que optar entre 1º lugar + R$ 1,5 milhão + sair sem profissão aqui fora ou ser expulso + sem prêmio em dinheiro mas com uma profissão aqui fora (profissão: médico cirurgião).

Participante foi expulso do BBB17 por "indícios de agressão". @drmarcosharter / Instagram / Reprodução

Na sequência, ele publicou o faturamento de sua clínica no segundo semestre do ano passado e perguntou: "Quem final ganhou mais com BBB 17?"

Harter também compartilhou um e-mail recebido pela assessoria do programa, oferecendo espaço para que ele comentasse sobre o relacionamento que teve com Emilly durante a 17ª edição do reality. Em resposta, ele negou, afirmando que ele e a equipe decidiram não se manifestar a respeito.

"BBB: O documentário"

O episódio desta quarta (8), segundo dos quatro que serão exibidos na programação, também trouxe depoimentos de Manu Gavassi, Gil do Vigor, Ana Paula Renault e Solange Vega.