Do que o "BBB" precisa para fisgar o público na nova edição

É sempre desafiador manter audiência e expectativa do público a respeito de um programa que está há 22 anos no ar, com a 25ª edição do Big Brother Brasil prestes a estrear nesta segunda-feira (13).

O BBB é inegavelmente uma atração de sucesso, pois vai além do entretenimento: é reflexo das mudanças culturais, sociais e comportamentais de 2002 para cá. Mas sua fórmula carece de reinvenção a cada temporada, sob pena de virar paisagem na grade de programação da Globo.

Prova das necessárias e constantes mudanças são os conteúdos estratégicos que a produção lançou neste ano para a divulgação da nova edição: a polêmica chamada com "as bodas de prata", celebrando as 25 edições do BBB, e a série documental BBB: O Documentário — Mais que uma Espiada (que vai ao ar a partir desta terça-feira (7), em quatro episódios, após Mania de Você). Os dois conteúdos brindam a memória afetiva do espectador, fisgam a atenção do público que adora acompanhar os bastidores da atração e instigam para que ele continue acompanhando os episódios do reality show.