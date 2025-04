Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta quarta (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Em geral, todas as pessoas prometem mais do que entregam, porém, nesta parte do caminho o cenário se tornou auspicioso o suficiente para que haja equilíbrio entre as promessas e as entregas. Faça parte desse cenário.