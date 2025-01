Pedro Bial, um dos primeiros apresentadores do programa, será um dos entrevistados no documentário. Globo / Divulgação

Estreia nesta terça-feira (7) a série documental BBB: O Documentário - Mais que uma espiada, que celebra as 24 edições do Big Brother Brasil. Os episódios irão ao ar diariamente até sexta-feira (10), logo após a novela Mania de Você. Na segunda-feira (13), estreia a 25ª edição do programa.

A produção resgata os acontecimentos e personagens marcantes do BBB, analisando suas repercussões. A obra também explora as mudanças que o reality show provocou na forma de produzir televisão no país, repensando formatos de confinamento e dinâmicas de convivência.

Utilizando imagens de arquivo que mostram os momentos mais icônicos das 24 edições já veiculadas, a produção traz também entrevistas para traçar um retrato do BBB como uma sensação midiática.

Episódios

1 - A Era da Fama

O primeiro capítulo explica o surgimento do formato na Holanda, e como foi importado para o Brasil, se tornando sucesso no país latino. Darão depoimentos no episódio Marisa Orth e Pedro Bial, apresentadores da primeira edição, Boninho, ex-diretor do programa, e Rodrigo Dourado, diretor de entretenimento da Globo.

2 - A Seleção

A segunda parte do documentário tratará de diversidade e inclusão, com depoimentos de Ariadna (BBB 11), a primeira mulher trans a participar do reality, Sabrina Sato (BBB 3), Gil do Vigor (BBB 21) e outros participantes.

3 - Conflitos

O terceiro episódio relembrará momentos de grande repercussão midiática gerados pelo programa. Entre os entrevistados, Manu Gavassi (BBB 20) e Tiago Leifert, ex-apresentador.

4 - As Vitórias

Celebra alguns vencedores, com depoimentos de campeões do programa como Jean Wyllys (BBB 5), Thelma Assis (BBB 20), Juliette (BBB 21) e o mais recente vencedor, Davi (BBB 24), que analisam os efeitos de terem participado do reality.

Onde assistir a BBB: O Documentário – Mais que uma espiada

O quê? BBB: O Documentário – Mais que uma espiada

BBB: O Documentário – Mais que uma espiada Quando? 7, 8, 9 e 10 de janeiro, logo após Mania de Você

7, 8, 9 e 10 de janeiro, logo após Mania de Você Onde? TV Globo e Globoplay, para logados

Big Day do BBB 25

A edição de 2025 do reality está prestes a começar. A revelação de quem são os participantes que vão ocupar a casa mais vigiada do Brasil acontece ao longo da próxima quinta-feira (9), durante a programação da TV Globo.