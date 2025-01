Japão vincula mais de 200 ataques cibernéticos de 2019 a 2024 a grupo de hackers da China

A Agência Nacional de Polícia do Japão vinculou mais de 200 ataques cibernéticos nos últimos cinco anos, de 2019 a 2024, ao grupo de hackers da China chamado MirrorFace. O órgão de segurança disse que as ofensivas sistemáticas tinham como objetivo roubar dados sobre a segurança nacional japonesa e a tecnologia avançada, e solicitou que agências governamentais e empresas reforcem medidas preventivas.

Os alvos buscados pelo governo chinês incluíam os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa do Japão, a agência espacial do país e alguns indivíduos, como políticos, jornalistas, empresas privadas e think tanks de tecnologia avançada.

De acordo com a investigação japonesa, o MirrorFace enviava e-mails com assuntos palavras-chave como "Japão-EUA", "Estreito de Taiwan", "guerra Rússia-Ucrânia" que continham anexos contendo softwares para causar danos às organizações.

No ano passado, um ataque cibernético paralisou as operações por três dias em um terminal de contêineres no porto da cidade de Nagoya. Fonte: Associated Press.