Leonardo Bittencourt vive Rodhes em "Mania de Você". Beatriz Damy / Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta terça-feira (7). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima. Mavi e Luma conhecem o Brisa. Mavi pensa em Viola ao conhecer o novo restaurante.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Beatriz fica confusa com a revelação de Clarice. Ana Maria se revolta com Iolanda e Ulisses. Alfredo anuncia em seu programa o roubo do microfone. Ronaldo pede perdão a Celeste. Alípio inicia uma paralisação na fábrica, e Juliano ordena que Basílio lhe aplique um corretivo. Celeste decide procurar Genoca. Raimundo enfrenta Giovanni. Clarice tem um flash de memória e descobre que sabe desenhar. Zélia confirma que Bia é neta de Arlete.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Cacá tenta despistar Jão e Chico. Ana Lúcia mente para Madalena. Cacá garante a Jão e Chico que ficará longe de Madalena. Jin aconselha Tati a conversar com Jão sobre Nando. Chico pede para Cacá mudar de trabalho. Joyce pede dinheiro para Silvia. Edson decide não pagar as contas pessoais de Rosana. Sidney dá um fora em Beth. Osmar se preocupa quando Violeta o alerta para uma possível disputa com Gerson. Chico pede para Madalena se afastar de Cacá.

Força de Mulher - Record, 21h

Quando Sirin vê Piril no meio da sala com os gêmeos, fica assustada. A milionária diz para Enver e Hatice que é mulher de Sarp e está ali para saber por que Sirin dormiu com seu marido. A jovem fica nervosa e nega tudo, mas Piril mostra as fotos que recebeu dos dois juntos. Enver e Hatice ficam sem palavras e mais chocados ainda quando a ricaça afirma que Sirin também é amante de seu pai. Enver esbofeteia a filha e expulsa a garota de casa.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min