Movimentações acima de R$ 5 mil no Pix e no cartão de crédito serão monitoradas pela Receita: "Facilita a fiscalização"

Desde 1° de janeiro, a Receita Federal conta com novos instrumentos de monitoramento sobre as transações financeiras, sobretudo envolvendo cartão de crédito e Pix, realizadas pelos contribuintes.

A medida está prevista na Instrução Normativa 2.219, de 2024 do órgão federal. Em nota, a Receita Federal afirma que as medidas têm o objetivo de melhorar o controle e a fiscalização das operações financeiras , por meio de uma maior coleta de dados.

Para o advogado Ricardo Nuske, do escritório Nuske Advogados Associados, a Instrução Normativa traz mecanismos que buscam facilitar o acesso da Fiscalização Tributária aos dados contidos nos instrumentos de pagamento e melhorar a fiscalização por parte do Fisco.

— Com a mudança, o acesso aos dados de movimentações financeiras passarão a ser mais diretos com a Receita Federal, facilitando a fiscalização. Não significa dizer que a Receita já não tivesse acesso a estes dados, pelo contrário, já possuía pleno acesso. A mudança é que a Instituição de Pagamento passará a informar de forma objetiva e por CPF aquelas movimentações acima de R$ 5 mil (pessoa física) e R$ 15 mil (pessoa jurídica), facilitando a fiscalização— explica Nuske.

De acordo com o profissional, a mudança trazida pela IN 2219/2024 veio adequar as práticas que já eram adotadas pelos bancos tradicionais: informar as movimentações financeiras, tornando obrigatório, agora também para as instituições de pagamento.