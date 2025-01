Ceará anuncia goleiro do Inter como reforço

Atleta não tinha perspectiva de aproveitamento no Beira-Rio.

O Ceará anunciou nesta terça-feira (7) a contratação por empréstimo do goleiro colorado Keiller , 28 anos. O jogador, que tem contrato com o Inter até 2026 , ficará cedido até o final da temporada.

Segundo o clube do Nordeste, o atleta já está integrado ao elenco comandado por Léo Condé. O Ceará volta a disputar a Série A neste ano, após ter caído para a Segunda Divisão em 2022.

Zero Hora já havia antecipado o interesse dos cearenses no atleta, que não tinha perspectiva de aproveitamento no Beira-Rio. Keiller esteve cedido ao Vasco na última temporada, mas não atuou pela equipe carioca.