Inter encaminha empréstimo de goleiro para clube da Série A

Contrato de Keiller com o clube vai até o final de 2026.

O Inter encaminhou o empréstimo do goleiro Keiller para o Ceará até o final de 2025. O atleta, que não tinha perspectiva de aproveitamento no Beira-Rio, esteve cedido ao Vasco na última temporada, mas não atuou. O Colorado deve pagar parte dos seus salários no novo clube.