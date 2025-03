Anthoni lamenta lesão de Rochet, mas comenta volta ao gol do Inter: "A oportunidade não avisa"

Jovem goleiro atuou durante todo o segundo tempo no Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Titular do Inter durante todo o Gauchão, Anthoni voltou ao banco de reservas na estreia do Brasileirão. Porém, quis o destino que o goleiro também atuasse contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, neste sábado (29).

Após sofrer um trauma na mão esquerda, o uruguaio Rochet precisou ser substituído no intervalo da partida, abrindo brecha para que o jovem reaparecesse em campo e ajudasse o Colorado a segurar o empate no Maracanã.

— É sempre atípico um goleiro entrar no meio da partida. Por mais que eu tenha entrado no intervalo, é difícil entrar adaptado naquela volúpia que estava o jogo — afirmou Anthoni.

O goleiro comentou que a sequência que teve no Gauchão e a tranquilidade dada pelos companheiros, como Vitão, Fernando e Juninho, o ajudaram.

— A oportunidade não avisa. É triste pela lesão do Rochet. Tomara que não seja nada grave, ele é muito importante para o grupo, mas temos que nos adaptar o mais rápido possível — comentou Anthoni.

Lesão de Rochet

A suspeita de lesão já causa dúvida para a abertura da Libertadores. Na próxima quinta-feira (3), o Inter visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A curiosidade é que Rochet já havia sido afastado durante a pré-temporada para tratar uma tendinose no joelho esquerdo. Por este motivo, realizou neste fim de semana sua primeira apresentação com a camisa colorada em 2025.

— Não à toa, foi o craque da partida. As defesas e as interferências foram fundamentais para que o jogo não fosse diferente. Acho que isso mostra o tamanho do jogador que ele é. Sobre a lesão, está tudo muito superficial ainda. Ele vai fazer os exames amanhã (domingo) para saber a gravidade, mas o fato é que ele saiu com muita dor e foi um lance muito feio — descreveu Anthoni.