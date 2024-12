Volante pode deixar o Inter rumo ao Santos

O volante Thiago Maia pode estar de saída do Inter. Nas últimas horas, notícias envolvendo uma possível negociação com o Santos foram divulgadas , mas a direção colorada afastou a possibilidade de um acerto próximo de acontecer.

O negócio, porém, não pode ser descartado. O Inter possui uma grande dívida com o Flamengo pela aquisição do volante e poderia incluir esses valores na negociação. Para comprar 50% dos direitos econômicos do jogador, o Inter prometeu pagar 4 milhões de euros (R$ 21 milhões pela cotação da época), de forma parcelada, aos cariocas.