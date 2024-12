Inter anuncia saída de diretor da base

Andrade vai assumir cargo executivo no Coritiba. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter comunicou, no início da tarde desta quinta-feira (26), a saída de seu diretor das categorias de base. Jorge Andrade ficou apenas 10 meses no cargo. O dirigente vai assumir cargo executivo no Coritiba.

Contratado para ser o substituto do argentino Gustavo Grossi, Jorge Andrade recebeu uma proposta para ser executivo do clube paranaense. Andrade trocou o Sport, onde também exercia o cargo de executivo do profissional, para assumir a base colorada em fevereiro deste ano.

Essa foi a segunda passagem de Jorge Andrade pelo Beira-Rio. Foram seis anos longe do Inter. Neste período, ele acumulou passagens por Santos, Athletico-PR, Figueirense e Sport.

A direção trabalha para contratar um novo comandante para a base. A definição deve ocorrer em breve.

Comunicado do Inter

O Sport Club Internacional comunica que Jorge Andrade, Diretor de Formação e Transição das Categorias de Base, solicitou desligamento do Clube para seguir outros compromissos profissionais. O Inter agradece pelos 10 meses de serviços prestados no Celeiro de Ases e deseja sucesso na continuidade da carreira.