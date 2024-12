Celtic aceita parcelar pagamento por Bernabei, mas concorrência ameaça permanência no Inter

Bernabei aguarda um desfecho da negociação entre Inter e Celtic para saber onde jogará em 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter recebeu uma informação importante do Celtic, da Escócia, sobre a negociação para a permanência de Bernabei para a próxima temporada. Os escoceses acenaram com a possibilidade de parcelamento do valor proposto em contrato. Porém, pretendem avançar no assunto apenas no início de janeiro, o que pode gerar um impasse para o clube gaúcho.

Isso porque, apesar do otimismo com relação à permanência de Bernabei a partir da possibilidade de parcelar o pagamento dos 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) ao Celtic, em 2025 o clube colorado perde a preferência de compra do jogador prevista em contrato. Portanto, caso cheguem propostas melhores do que a do Inter, existe o risco de os escoceses optarem por negociá-lo com outra equipe. Palmeiras e Cruzeiro são os outros brasileiros interessados na contratação do lateral.

O jogador já manifestou o desejo de permanecer no Inter e tem, inclusive, um acordo com o clube para 2025. Contudo, a continuidade em Porto Alegre depende da negociação com Celtic, com quem tem contrato até maio de 2027.

— Não depende de mim. Agora vou sair de férias. Vamos ver o que temos para o futuro — disse Bernabei após receber o prêmio de melhor lateral-esquerdo do Brasileirão 2024.