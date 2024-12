Inter vive semana decisiva por permanência de Bernabei

Bernabei conquistou a titularidade da lateral esquerda do Inter e soma 25 jogos, com três gols e seis assistências pelo clube. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Daqui uma semana, o Inter perderá um trunfo importante na tentativa de manter Bernabei. Em 31 de dezembro, o contrato de empréstimo do argentino será encerrado e o Colorado também perderá a preferência numa negociação em definitivo.

Por isso, o Inter tenta avançar na negociação, mas ainda tem encontrado dificuldades junto ao Celtic. Os escoceses seguem querendo 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões na cotação atual) para vender o lateral-esquerdo de 24 anos.

A direção colorada não tem como arcar com estes valores e, por isso, tenta reduzir a pedida. Para sensibilizar o clube europeu, o Inter também usa como argumento a vontade do lateral, que já manifestou interesse em permanecer no Beira-Rio para disputar a Libertadores.

Uma das alternativas tentadas inicialmente foi um novo empréstimo, algo recusado pelos escoceses. Outra possibilidade seria a compra de uma fatia menor dos direitos, mas isso ainda não foi aceito pelo Celtic.

O Palmeiras acompanha o desfecho com atenção. Após o dia 31 de dezembro, se não houver acordo com o Inter, os paulistas devem avançar. Mais do que isso, o valor de 5 milhões de euros não seria um empecilho para a direção do Verdão.

Enquanto sabe da dificuldade de manter Bernabei em função da situação financeira, o Inter trabalha com alternativas. O clube já monitora pelo menos dois outros jogadores para a lateral esquerda caso não consiga adquirir o argentino.